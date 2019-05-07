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Жизнь

Россия готова запретить одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщает РИА Новости.

Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Stolbovsky/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время, когда в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете одноразовой посуды из пластика, пишет bfm.ru.

В декабре 2018 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести ограничения на производство и импорт одноразовых товаров из пластика, выделив эти товары в отдельную категорию с повышенной ставкой экологического сбора.

Ранее сообщалось, как барнаульской экоактивистке удается выбрасывать всего литр мусора за два месяца

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