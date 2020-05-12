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Жизнь

Россия стала второй в мире по числу зараженных коронавирусом

В России по данным на 12 мая выявлено 232 243 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб на сайте стопкоронавирус.рф.

Новый рынок. Коронавирус.
Новый рынок. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Только за сутки врачи выявили 10 899 новых случаев заболевания. Число активных случаев, когда продолжают лечение, достигло 186 615.

С начала эпидемии в России умерло 2116 больных с коронавирусом, 107 — за последние сутки.

Таким образом, Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев COVID-19, обойдя Великобританию и Испанию, где коронавирус обнаружили у 224 332 и 227 436 человек соответственно.

Больше всего зараженных в США — более 1,385 млн случаев, согласно карте распространения коронавирусной инфекции в мире.

В России большинство новых заболевших выявлено в Москве — за минувшие сутки 5392 случаев, всего — 121 301. В столице умерли 1179 больных с коронавирусом.

Напомним, в Алтайском крае за сутки зарегистрировали 20 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 727 случаев, по данным на 12 мая.

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