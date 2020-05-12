Россия стала второй в мире по числу зараженных коронавирусом

Только за сутки врачи выявили 10 899 новых случаев заболевания. Число активных случаев, когда продолжают лечение, достигло 186 615.
С начала эпидемии в России умерло 2116 больных с коронавирусом, 107 — за последние сутки.
Таким образом, Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев COVID-19, обойдя Великобританию и Испанию, где коронавирус обнаружили у 224 332 и 227 436 человек соответственно.
Больше всего зараженных в США — более 1,385 млн случаев, согласно карте распространения коронавирусной инфекции в мире.
В России большинство новых заболевших выявлено в Москве — за минувшие сутки 5392 случаев, всего — 121 301. В столице умерли 1179 больных с коронавирусом.
Напомним, в Алтайском крае за сутки зарегистрировали 20 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 727 случаев, по данным на 12 мая.