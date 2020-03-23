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Жизнь

Россия ввела ограничения на полеты во все страны из-за коронавируса

Ограничения на авиасообщение со всеми странами введены в России с 23 марта в связи с коронавирусом, передает РИА Новости.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

В частности, приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города.

В опубликованном Росавиацией списке рейсов-исключений значатся полеты в 146 стран мира (в одну страну — только один рейс).

Кроме того, под исключение попадут чартерные рейсы, но при условии перевозки иностранцев за рубеж и россиян на родину до полного их вывоза.

Отметим, что ограничения на авиасообщение с другими государствами Россия начала вводить с 1 февраля.

COVID-19

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

К настоящему времени на планете этой болезнью заражены около 300 тысяч человек. Порядка 13 тысяч человек скончались от этого заболевания.

В России, согласно последним данным, зарегистрировано 367 заболевших.

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