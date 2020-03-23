Россия ввела ограничения на полеты во все страны из-за коронавируса

В частности, приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города.
В опубликованном Росавиацией списке рейсов-исключений значатся полеты в 146 стран мира (в одну страну — только один рейс).
Кроме того, под исключение попадут чартерные рейсы, но при условии перевозки иностранцев за рубеж и россиян на родину до полного их вывоза.
Отметим, что ограничения на авиасообщение с другими государствами Россия начала вводить с 1 февраля.
COVID-19
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
К настоящему времени на планете этой болезнью заражены около 300 тысяч человек. Порядка 13 тысяч человек скончались от этого заболевания.
В России, согласно последним данным, зарегистрировано 367 заболевших.