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Жизнь

Алтайская журналистка полетит в космос в 2022 году

В 2022 году Россия запустит к Международной космической станции два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса», пишет РИА Новости со ссылкой на программу полетов. Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса — сибирячка Анна Кикина — наконец отправится на станцию.

Barbie создал куклу-космонавта в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной.
Barbie создал куклу-космонавта в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной.
roscosmos.ru

18 марта к МКС полетит «Союз МС-21» с космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а 21 сентября — «Союз МС-22» Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным.

Анна Кикина родилась в Новосибирске, получила образование инженера-гидротехника, а потом непродолжительное время работала на радио в Горно-Алтайске — в компании «Радио-Сибирь Алтай».

Сибирячка готовится к полету в космос с 2012 года. Она рассказывала, как проходит подготовка.

В 2021 году Россия выполнила четыре запуска к МКС — два «Прогресса», «Союз» и модуль «Наука».

До конца года планируется еще пять: 5 октября — «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, 28 октября — «Прогресс МС-18», 24 ноября — «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал», 8 декабря — «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами.

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