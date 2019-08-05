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Жизнь

Россиян атаковали постельные тропические клопы

Роспотребнадзор на своем сайте заявил, что в России увеличилась популяция постельных тропических клопов.

Клоп
Клоп
Василий Вишнев

С каждым годом численность данных насекомых увеличивается вдвое.

Наличие клопов можно определить по укусам после сна. Также необходимо обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов на диванах и коврах.

Для того чтобы снизить риск появления клопов, специалисты ведомства дали следующие советы — следует чаще менять белье, проводить влажную уборку помещений, а также пылесосить.

При возвращении с отдыха вещи следует отдать в химчистку.

Полезно сделать ремонт в квартире — побелку потолков, оклейку обоев, заделку щелей в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей, пишет bfm.ru.

Дома следует проводить дезинсекцию, но только разрешенными средствами.

За рубежом

По мнению экспертов, за последние десятки лет в США распространилась новая разновидность таких насекомых.

Однако в европейских странах, включая Великобританию, обстановка с клопами не лучше, полагает профессор энтомологии из университета Кентукки Майкл Поттер.

По одной из версий, клопов стало больше из-за более плотного потока туристов, которые невольно перевозят насекомых вместе с вещами.

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