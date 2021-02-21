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Жизнь

Россиян будут забирать в вытрезвители даже из собственных квартир

МВД опубликовало правила, по которым сотрудники полиции будут доставлять пьяных граждан в вытрезвители. Подробно о новом документе пишет РИА «Новости».

Норильск, вытрезвитель, 1993 г.
Норильск, вытрезвитель, 1993 г.
fishki.net

В МВД сообщают, что сотрудники полиции смогут доставлять в вытрезвители пьяных людей, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, в скверах, парках, поездах и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Кроме того, в вытрезвители будут доставлять лиц, находящихся в жилище, — в том случае, если есть основания полагать, что они могут нанести кому-либо вред или испортить имущество. Так же человека могут «забрать» по письменному заявлению тех, кто находится в квартире вместе с ним.

В документе также говорится, что с пьяными людьми в общественных местах сотрудники полиции должны будут поступать «с учетом особенностей» ситуации. В частности, при необходимости нетрезвым людям нужно будет оказать первую помощь, а также вызвать медиков и обеспечить сохранность имущества.

Также правила определяют меры безопасности для сотрудников полиции: например, наряд должен быть в составе не менее двух человек, передвигаться на служебном транспорте. Нужно будет также убедиться, что у пьяных людей нет оружия.

Ранее сообщалось, что уже с 1 января 2021 года региональные власти смогут открывать платные вытрезвители.

Вытрезвители в России ликвидировали в 2011 году, работу с нетрезвыми перепоручили больницам. Сейчас в некоторых регионах есть вытрезвители на базе медицинских и социальных госучреждений, но процесс организации таких мест никак не определен законом. Власти считают, что подобные учреждения в субъектах не могут помогать пьяным россиянам, потому что «не могут отнести помощь к мерам социальной помощи и поддержки», и «не относятся к определенным ведомствам».

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