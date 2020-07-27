Россиян предупредили о самой жаркой пятидневке года

Самое теплое время наступает и на европейской, и на азиатской территории страны, уточнил эксперт.
Это происходит в конце июля потому, что к этому времени нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда солнечная энергия переходит во внешние слои атмосферы, пишет Lenta.ru.
Синоптик уточнил, что для прибрежных городов самым теплым временем станет август, потому что передача энергии от солнца происходит медленно, в соответствии с законами молекулярной теплопроводности из-за того, что море отдает мало энергии.
Максимальный его прогрев происходит в августе, поэтому именно этот месяц самый теплый в прибрежных населенных пунктах.
Ранее Гидрометцентр России сделал предварительный прогноз о погоде в регионах. На большей части страны в последний месяц лета будет в пределах климатической нормы или теплее обычного.