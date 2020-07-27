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Жизнь

Россиян предупредили о самой жаркой пятидневке года

Последняя пятидневка июля, согласно климатической статистике, является самым жарким периодом года для континентальной России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Дождь, лето. Погода.
Дождь, лето. Погода.
СС0

Самое теплое время наступает и на европейской, и на азиатской территории страны, уточнил эксперт.

Это происходит в конце июля потому, что к этому времени нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда солнечная энергия переходит во внешние слои атмосферы, пишет Lenta.ru.

Синоптик уточнил, что для прибрежных городов самым теплым временем станет август, потому что передача энергии от солнца происходит медленно, в соответствии с законами молекулярной теплопроводности из-за того, что море отдает мало энергии.

Максимальный его прогрев происходит в августе, поэтому именно этот месяц самый теплый в прибрежных населенных пунктах.

Ранее Гидрометцентр России сделал предварительный прогноз о погоде в регионах. На большей части страны в последний месяц лета будет в пределах климатической нормы или теплее обычного.

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