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Жизнь

Россиян призвали чаще есть чурчхелу

Диетолог Кристина Плотникова утверждает, что чурчхела может быть частью рациона, поскольку содержит множество витаминов, макро- и микроэлементов. Об этом полезном десерте она рассказала «Ленте.ру».

Стоит употреблять чурчхелу, так как в ее составе только два ингредиента — орехи и виноградный сок. Этот продукт богат витаминами, такими как А, РР, витамины группы В, а также содержит калий, кальций, магний, фосфор, железо, йод, селен и цинк.

Чурчхела также полезна для зрения и мозга, надолго заряжает энергией и дает ощущение сытости.

Однако чурчхелу не стоит есть диабетикам из-за ее сладости и калорийности. А людям с проблемами ЖКТ лучше ограничить количество этого продукта в рационе из-за большого содержания орехов.

Диетолог обратила внимание на то, что покупать чурчхелу нужно только у надежных поставщиков. Это связано с тем, что некоторые производители нарушают санитарные нормы или условия хранения, а также добавляют сахар в сок.

Ранее сообщалось, что барнаульский диетолог рассказала, что деловым людям нужно съесть на завтрак, чтобы разбогатеть к ужину.

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