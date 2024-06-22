В России будут учащаться экстремальные погодные явления, сообщает ОСН в беседе с замдиректором Института физики атмосферы Владимиром Семеновым.

Буйства стихии в последнее время охватили Россию. Все это связано с изменением климата и глобальным потеплением, объясняет замдиректор Института физики атмосферы Владимир Семенов.

Повышение температуры воздуха летом на один градус увеличивает влагоемкость атмосферы на 7% — это напрямую влияет на интенсивность погодных явлений, объясняет специалист.

В Ближайшие десятилетия градусы будут только расти, за счет чего воздух будет нагреваться сильнее.

Шквалы, смерчи и прочие экстремальные климатические явления возникают тогда, когда прогретый влажный воздух вдруг начинает охлаждаться за счет поступления холодных воздушных масс.

Климат средней полосы России в ближайшие 20-30 лет будут примерно таким же, как в последние десятилетия, указал специалист. Средняя температура продолжит расти, и волны жары будут сильнее греть воздух, который продолжит контрастировать с холодными воздушными массами из Арктики, создавая еще больше экстремальных ливней, градов и шквалов.

Ранее сообщалось, что разрушительный ураган «Эдгар» накрыл Москву.

Самое важное - в нашем Telegram-канале