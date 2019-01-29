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Россиян решили отучить от соли

От привычки подсаливать пищу можно отказаться за один месяц, заявила ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Хлеб-соль
Хлеб-соль
ССО

Соль — это специя, вкусовая добавка. Если уменьшать ее потребление постепенно, проблем с отказом от соли не возикнет. Эксперт отметила, что отказаться надо и от продуктов, в которых большое содержание соли — это в первую очередь хлебные и колбасные продукты, сыры, соленая и копченая рыба, фаст-фуд, соусы, консервы.

Готовить эксперт рекомендует без соли, досаливая блюдо в тарелке, пишет «Росбалт». Так есть возможность постепенно уменьшать количество потребляемой соли, доведя его до рекомендуемых Минздравом не более пяти граммов в день.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ выступил с инициативой вдвое снизить норму суточного потребления соли — до пяти граммов (с 2016 года рекомендовалось съедать 11 г в сутки).

Приказ о сокращении норматива потребления соли будет опубликован в ближайшее время.

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