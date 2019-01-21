Россиянам «прикажут» ограничить потребление соли

Минздрав РФ выступил с инициативой вдвое снизить норму суточного потребления соли — до пяти граммов (с 2016 года рекомендовалось съедать 11 г в сутки).

Приказ о сокращении норматива потребления соли будет опубликован в ближайшее время, сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай «Известиям». Он отметил, что изменения вызваны рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Потребление менее 5 г соли в сутки позволит снизить количество сердечно-сосудистых недугов и избежать 1,7 млн смертей, следует из рузультатов исследований, пишет ura.ru.

При этом в министерстве отметили, что принимать с пищей следует лишь йодированную соль, которая является единственным доступным источником йода, дефицит которого приводит к болезням щитовидной железы. исследователи утверждают, что избыточное потребление соли представляет угрозу для страдающих гипертонией: соль увеличивает артериальное давление и приводит к возникновению инфарктов, инсультов и болезней почек.

Минздрав запланировал разработать нормативно-правовые документы, которые будут основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Они будут направлены на ликвидацию микронутриентной недостаточности, йодирование пищевой поваренной соли. Это позволит провести профилактику заболеваний, связанных с дефицитом йода, и сократить потребление сахара и соли.