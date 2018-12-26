Минздрав намерен сократить потребление соли и сахара

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил правительству запретить продавать в школах газированные напитки и продукты с повышенным содержанием сахара. Он также предложил обязать производителей продуктов указывать на упаковке, сколько сахара дети могут употреблять в день.
Замглавы Минздрава Олег Салагай, ссылаясь на данные Росстата, отметил, что в 2017 году потребление россиянами овощей составило 73%, а сахара — 130% от рекомендуемых норм.
Минздрав запланировал разработать нормативно-правовые документы, которые будут основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Они будут направлены на ликвидацию микронутриентной недостаточности, йодирование пищевой поваренной соли. Это позволит провести профилактику заболеваний, связанных с дефицитом йода, и сократить потребление сахара и соли.
Ранее сообщалось, что Минздрав собирается запретить табак в России.