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Минздрав намерен сократить потребление соли и сахара

Минздрав собирается разработать документы, чтобы сократить потребление россиянами сахара и соли, пишет РИА Новости со ссылкой на ответ замглавы министерства Олега Салагая.

Сахар. Ягоды.
Сахар. Ягоды.
СС0

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил правительству запретить продавать в школах газированные напитки и продукты с повышенным содержанием сахара. Он также предложил обязать производителей продуктов указывать на упаковке, сколько сахара дети могут употреблять в день.

Замглавы Минздрава Олег Салагай, ссылаясь на данные Росстата, отметил, что в 2017 году потребление россиянами овощей составило 73%, а сахара — 130% от рекомендуемых норм.

Минздрав запланировал разработать нормативно-правовые документы, которые будут основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Они будут направлены на ликвидацию микронутриентной недостаточности, йодирование пищевой поваренной соли. Это позволит провести профилактику заболеваний, связанных с дефицитом йода, и сократить потребление сахара и соли.

Ранее сообщалось, что Минздрав собирается запретить табак в России.

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