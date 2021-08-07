Россиян стали обманывать с помощью дубликатов сим-карт

В России активизировались мошенники, списывающие деньги со счетов с помощью дубликатов сим-карт. Для этого им нужно знать только номер телефона жертвы, пишет ТАСС со ссылкой на международного разработчика антивирусного программного обеспечения Eset.

«В сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений», — заявили в компании.

Сначала мошенник регистрирует фейковый аккаунт, ищет потенциальных жертв через рекламный кабинет и поиск в Facebook и Instagram.

Целью мошенников становятся предприниматели.

Потом злоумышленник выясняет номер телефона жертвы, делает дубликат сим-карты, обращается в банк для восстановления пароля от банковского приложения, проходит аутентификацию по личному номеру и переводит средства на другой счет.

Для того, чтобы избежать подобного вида мошенничества, специалисты рекомендуют выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, переключить во всех банках смс-авторизацию на push-уведомления в приложении.

В офисе оператора связи также можно подготовить документ, позволяющий запретить выдавать дубликат сим-карты без личного присутствия.

Ранее в интернете появилась новая схема обмана с промокодами.