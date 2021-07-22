В интернете появилась новая схема обмана с промокодами

В сети появилась новая схема мошенничества: злоумышленники создают ресурсы, которые имитируют сайты с промокодами, где в том числе предлагается кэшбэк 50% при денежном переводе с карты на карту на сумму от 3 тыс. рублей. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на Telegram-канал In4security.

На сайте-обманке предлагается ввести данные двух банковских карт и сумму перевода не более 50 тыс. рублей. После ввода данных открывается страница подтверждения трансакции, которая имитирует стандартную страницу Сбербанка вне зависимости от банка карты. Далее предлагается ввести код из СМС. После ввода пользователь видит на странице сообщение об ошибке трансакции.

Всего эксперты в июле обнаружили около 120 доменов, использующих слово promokod, и 20 со словом bankpay.

Скидочно-купонные сайты нередко и сами по себе бывают рассадниками вредоносного программного обеспечения, навязывают рекламу или открывают нежелательные страницы, предупреждает Владимир Ульянов, глава аналитического центра Zecurion.

Ранее злоумышленники запускали фальшивые распродажи от лица популярных брендов, а весной они предлагали фейковые выплаты жертвам мошенничеств от лица «Газпрома».