Россиян заставят вести себя тихо даже днем

Совет Федерации предложил ввести в России дополнительные «часы тишины», пишут « Известия » со ссылкой на документ.

Издание отмечает, что в Совфеде разработали поправку в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Инициативу намерены направить в Минюст.

Согласно документу, в России хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

«Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей», — пишет издание.

Физическим лицам — предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, юридическим лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

В Минюсте сообщили, что знают о предлагаемой поправке и уже работают над ней.

Книга «Я ем тишину ложками» Майкла Финкеля СС0

Член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева сослалась на детей, объясняя смысл поправки.

«Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — заявила сенатор.

Поправку положительно оценили и в другом комитете СФ, занимающимся вопросами ЖКХ и недвижимости. Правда, с одним уточнением.

«Конечно, необходимо определить параметры этой тишины, чтобы у нас не встали заводы», — отметил сенатор Алексей Майоров.

По мнению экспертов, новая поправка — очередная неисполняемая инициатива. Поскольку тогда полиция будет только ездить на вызовы из-за громкого телевизора. Даже существующий запрет на шум ночью пока исполняется с трудом.

Кроме того, есть и обратная сторона — новые штрафы неизбежно приведут к напряженности и ненужным ссорам между жильцами. И неизвестно во что это может перерасти.

Напомним, накануне сенаторы предложили наказывать россиян за семейные дебоши, наказанием также станет большой штраф. Соответствующие поправки в КоАП направят в Минюст