Россиян ждет серия магнитных бурь

По прогнозу специалистов лаборатории рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН, активность Солнца проявится уже в субботу, 23 марта. Магнитная буря начнется в 22:00 (время в Алтайском крае) и продлится три часа.
Другие бури случатся уже на следующей неделе — 27 и 28 марта, однако их точное время пока неясно. При этом и 26, и 29 марта магнитосфера Земли также будет возбужденной.
Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров пояснил корреспонденту НГС, что сейчас на Солнце две группы пятен — они и провоцируют магнитные бури на Земле.
Напомним, в конце февраля специалисты отметили необычайно низкую интенсивность рентгеновского излучения, которое генерируется в солнечных вспышках. Причины произошедшего пока не ясны. Ученые говорят, что солнце «уснуло» и до сих пор «не просыпается».
Месяц назад Солнце находилось в минимуме 11-летнего цикла активности. Вот-вот должна начаться фаза роста. Некоторые эксперты полагали, что уже в феврале 2019 года Солнце начнет усиленно «набирать обороты». Как, впрочем, и произошло.