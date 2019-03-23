Россиян ждет серия магнитных бурь

К Земле приближается серия магнитных бурь, последствия которых могут ощутить метеочувствительные жители России. Астроном объяснил активность Солнца появлением двух групп пятен, сообщает сетевое издание «НГС.Новости»

По прогнозу специалистов лаборатории рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН, активность Солнца проявится уже в субботу, 23 марта. Магнитная буря начнется в 22:00 (время в Алтайском крае) и продлится три часа.

Другие бури случатся уже на следующей неделе — 27 и 28 марта, однако их точное время пока неясно. При этом и 26, и 29 марта магнитосфера Земли также будет возбужденной.

Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров пояснил корреспонденту НГС, что сейчас на Солнце две группы пятен — они и провоцируют магнитные бури на Земле.

Напомним, в конце февраля специалисты отметили необычайно низкую интенсивность рентгеновского излучения, которое генерируется в солнечных вспышках. Причины произошедшего пока не ясны. Ученые говорят, что солнце «уснуло» и до сих пор «не просыпается».

Месяц назад Солнце находилось в минимуме 11-летнего цикла активности. Вот-вот должна начаться фаза роста. Некоторые эксперты полагали, что уже в феврале 2019 года Солнце начнет усиленно «набирать обороты». Как, впрочем, и произошло.