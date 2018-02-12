Россиян ждут длинные выходные: как отдыхаем на 23 февраля 2020

На День защитника Отечества россияне отдохнут сразу несколько дней. В 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье, поэтому выходные в феврале будут «длинными».

В 2020 году россияне будут отдыхать с субботы по понедельник, с 22 по 24 февраля. Дело в том, что если День защитника Отечества выпадает на субботу или воскресенье, то выходной переносится на будний день.

На работу россияне выходят во вторник, 25 февраля. Таким образом, последняя рабочая неделя февраля станет короче на один день.

Ранее стало известно, что геомагнитная обстановка в феврале 2020 года будет достаточно спокойной, однако несколько магнитных бурь нам все-таки придется пережить.

Солнечная активность влияет на состояние метеочувствительных людей, провоцируя ухудшение самочувствия. Чтобы быть к этому готовыми, можно воспользоваться прогнозом специалистов.