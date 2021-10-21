Россиянам напомнили о возможности досрочно выйти на пенсию

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала « Прайму », кто в России обладает возможностью досрочного выхода на пенсию.

Финогенова напомнила, что досрочно выйти на пенсию могут предпенсионеры с большим стажем работы, безработные предпенсионеры и многодетные женщины.

Предпенсионерами с большим стажем работы считаются мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, имеющие стаж 42 и 37 лет.

Безработные предпенсионеры также могут выйти на пенсию досрочно, если они: не имеют возможности трудоустроиться, до достижения пенсионного возраста осталось не более 2 лет, имеют стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, имеют необходимое количество пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году — 21 балл, в 2022 — 23,4 балла).

«Важно, что безработный предпенсионер не вправе сам требовать назначения ему досрочной пенсии по безработице. Предложение должно поступить от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости», — пояснила эксперт.

При расчете досрочной пенсии по безработице используется тот же алгоритм, что и при расчете страховой пенсии по старости. Пенсию назначают со дня выдачи предложения службой занятости.

Досрочная пенсия полагается и многодетным женщинам (с тремя и четырьмя детьми), имеющим не менее 15 лет страхового стажа. При наличии трех детей можно выйти на пенсию на 3 года раньше, а при наличии четырех — на 4 года.

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