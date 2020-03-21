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Жизнь

Россиянам назвали срок спада пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса на территории России может пойти на спад через два месяца, рассказал РИА Новостям доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

«Думаю, что раз Китай сумел подавить у себя эпидемию, и на это у них ушло примерно два месяца, то, наверное, что-то в этом же роде будет у нас. Около двух месяцев. К лету, я думаю, мы с этой эпидемией должны будем справиться. Но, конечно, гарантий никаких нет. Мы с эпидемией, вызванной с этим вирусом, сталкиваемся впервые в истории человечества», — рассказал Альштейн, акцентировав внимание на том, что речь идет о России.

Аналогичное развитие событий эксперт ожидает и во всем мире. Однако вакцина, по его словам, на это никакого влияния не окажет. Дело в том, что разработка и испытание эффективного лекарства потребует больше времени. При этом важно продолжать работу.

«Нужно создавать диагностику, которая будет искать не только нуклеиновую кислоту вируса, но и антитела против этого вируса. Но все это занимает больше времени», — утверждает Альштейн.

Он также призвал проверять на коронавирус не только тех, кто въезжает в Россию из-за рубежа или проявляет симптомы заболевания, но и всех пациентах больниц, попавших к врачу с пневмонией.

«Пневмония или воспаление легких — это заболевание, которое может вызываться разными причинами. Но нужно проверять тем не менее всех на коронавирус. Это даст нам хорошее объективное представление, как он в стране распространен. Главный синдром, который дает коронавирус, — это пневмония, именно из-за нее люди умирают. Если у человека нет пневмонии, он не умрет от коронавирусной инфекции», — отметил эксперт.

Напомним, ранее врач назвал опасный признак заражения тяжелой формой COVID-19.

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