Россиянам объяснили, что делать, если кто-нибудь предложит им взятку

Уткин напомнил, что уголовно наказуемы как дача взятки, так и ее получение — по статьям 290 и 291 УК РФ.

За дачу взятки — до 15 лет лишения свободы в зависимости от пункта статьи, за получение — тоже до 15 лет, за посредничество — до 12 лет, за обещание или предложение посредничества — до 7 лет.

«Однако посредник может избежать уголовной ответственности, если он добровольно сообщил о готовящемся преступлении в МВД или ФСБ — эти две структуры и занимаются взяточниками среди должностных лиц», — отметил эксперт.

Алгоритм действий достаточно прост: нужно сообщить о факте предложения взятки на горячую линию МВД или ФСБ и следовать полученным инструкциям.

Ранее altapress.ru рассказал, от кого и как получал взятки экс-министр транспорта Алтайского края — более 5 млн рублей двумя траншами.