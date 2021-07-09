9 июля 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россиянам объяснили, что делать, если кто-нибудь предложит им взятку

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал «Прайму», как избежать наказания за взятку.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

Уткин напомнил, что уголовно наказуемы как дача взятки, так и ее получение — по статьям 290 и 291 УК РФ.

За дачу взятки — до 15 лет лишения свободы в зависимости от пункта статьи, за получение — тоже до 15 лет, за посредничество — до 12 лет, за обещание или предложение посредничества — до 7 лет.

«Однако посредник может избежать уголовной ответственности, если он добровольно сообщил о готовящемся преступлении в МВД или ФСБ — эти две структуры и занимаются взяточниками среди должностных лиц», — отметил эксперт.

Алгоритм действий достаточно прост: нужно сообщить о факте предложения взятки на горячую линию МВД или ФСБ и следовать полученным инструкциям.

Ранее altapress.ru рассказал, от кого и как получал взятки экс-министр транспорта Алтайского края — более 5 млн рублей двумя траншами.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость