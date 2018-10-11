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Россиянам предложили оплачивать долги соседей

Центр стратегических разработок предложил реформу товариществ собственников жилья. По задумке, все жильцы многоквартирных домов должны становиться членами ТСЖ и оплачивать долги неплательщиков ЖКУ, сообщает РБК.

ТСЖ.
ТСЖ.
altapress.ru

Решение о создании ТСЖ будут, как и сейчас, принимать собственники жилья сами. Но в созданную организацию обязательно должны включиться все владельцы квартир. И если кто-то из собственников имеет долги за услуги по управлению, ремонту и содержанию общего имущества, то остальные члены ТСЖ должны погасить эту задолженность, а затем взыскать ее с виновного.

По замыслу авторов, такая система должна обеспечить совместную ответственность собственников за общее имущество и способствовать тому, чтобы ТСЖ рассматривались как надежные заемщики на финансовом рынке.

Представитель Минстроя сообщил РБК, что предложение выглядит нереалистичным:

Состояние гражданского общества в России еще не достигло такого уровня, чтобы все жители многоквартирного дома согласились нести ответственность за соседа и выступать объединением собственников в качестве, по сути, корпорации.

В 2018 году в России долги граждан и юридических лиц за услуги ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей.

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