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Жизнь

Россиянам рассказали, как мы будем отдыхать на праздники в 2021 году

Роструд опубликовал календарь выходных и праздничных дней в следующем году, передает «РИА Новости». В соответствии с ним у россиян в 2021-м будет пять четырехдневных и две трехдневных рабочих недели.

Праздник на площади Сахарова в честь эстафеты Олимпийского огня. Барнаул, 3 декабря 2013 года.
Праздник на площади Сахарова в честь эстафеты Олимпийского огня. Барнаул, 3 декабря 2013 года.
Анна Зайкова

Первая сокращенная рабочая неделя в новом году будет в феврале — выходными в связи с Днем защитника Отечества объявлены 22 и 23 февраля (понедельник и вторник). Вместе с тем суббота, 20 февраля, станет рабочим днем вместо понедельника, поэтому с 15-го по 21-е число граждан ждет шестидневка.

В марте четырехдневная неделя будет в связи с 8 марта, которое выпадает на понедельник. В мае жителей России ждут сразу две традиционные сокращенные рабочие недели подряд — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая (в связи с Днем весны и труда и Днем Победы соответственно).

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.


День России в этом году выпадает на субботу, из-за чего выходной день перенесли на понедельник, 14 июня. Вторая трехдневная рабочая неделя будет в ноябре — с 1-го по 3-е число. Пятница, 31 декабря, также объявлен выходным, поэтому в канун Нового года россияне будут работать четыре дня.

В этом году власти не стали делать 31 декабря выходным днем на федеральном уровне, однако большинство регионов объявили последний день года нерабочим.
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