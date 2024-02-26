Россиянам рассказали, как правильно выбрать сливочное масло

Заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Елена Саратцева рассказала, как правильно выбрать сливочное масло. Об этом пишет Lenta.ru.

В первую очередь нужно осмотреть упаковку. Стоит обратить внимание на масло в фольгированной бумаге.

При этом бумага не должна быть деформированной. Отмечается, что пластиковая масленка не подходит для хранения продукта, так как из-за света продукт окисляется.

Также нужно обращать внимание на состав — масло должно содержать только молочные продукты.

Последнее, на что нужно смотреть — цена. Настоящее масло не может стоить меньше, чем 140 рублей за упаковку в 80 гр.

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