Россиянам рассказали, как выбрать салют, чтобы он был долгим и с маленькими паузами

Чтобы не разочароваться в салюте необходимо применить на практике несколько правил, отмечает «Роскачество».

Так, приобретать салютные батареи стоит только в специализированных точках продаж, где могут предоставить документы, а не в палатках на улицах. Также необходимо запросить сертификат соответствия.

«Интервал между выстрелами не менее важен — от него зависит общее время действия. Из-за длительных интервалов время пуска может быть достаточно большим, но при этом количество зарядов может быть маленьким и салют не будет выглядеть динамично и красиво», — подчеркнули эксперты.

При выборе пиротехники, первым делом необходимо осмотреть коробку: она не должна содержать повреждений или проколов. От целостности зависит, сработает ли заряд, и насколько безопасно его хранение.

Салют 9 мая 2019 года в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Также перед покупкой салют необходимо слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из коробки высыпается пиротехнический состав — значит, она повреждена.

«При сравнении схожих между собой батарей, лучше выбрать ту, где интервал короче. Чтобы платить не за время работы салюта, которое наполовину может состоять из пауз, а за красоту и частоту детонаций», — посоветовали в «Роскачестве».

От количества зарядов и калибра зависит, насколько разнообразен и красочен будет салют, соответственно, чем больше зарядов — тем зрелищнее.