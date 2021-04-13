Россиянам рассказали, какие «диванные привычки» им мешают стать богатыми

Психолог Дмитрий Синарев рассказал « Прайму », что состояние богатства и бедности часто зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам.

Синарев отметил, что очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными.

«Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворённости своей жизнью. Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее», — пояснил эксперт.

Таким людям психолог посоветовал научиться ценить то, что есть в жизни.

Существуют еще и «диванные завистники» — категория людей, которая никогда не переходит от умных слов к действию.

«Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства», — подчеркнул Синарев.

Ранее сообщали, что бывший научный руководитель Путина — обычный, казалось бы, педагог — захотел и стал долларовым миллиардером.