Россиянам рассказали об опасности воды из кулеров

Роскачество исследовало воду для кулеров, проверив ее на соответствие требованиям микробиологической безопасности, и пришло к нескольким выводам.

Эксперты попытались ответить на главный вопрос потребителей к воде для кулеров — достаточно ли чистая. Ведь фасуется и поставляется она во вторичных емкостях многократного использования.

«Чтобы ответить на этот и другие вопросы, товары 20 торговых марок (ТМ) исследованы по показателям химической и микробиологической безопасности, критериям фальсификации и по органолептическим показателям», — рассказали в организации.

В итоге, как отметили в исследовании, у половины товаров выявлены несоответствия: у 7 ТМ нашли признаки фальсификации, у 6 — отклонения по микробиологическим критериям (высокое общее микробное число, ОМЧ).

Вода после очистки и речная вода. Константин Санталов , altapress.ru

«ОМЧ — это общее число образующих колонии бактерий в 1 мл воды, количественный показатель, отражающий общее содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 мл исследуемой воды. Представляет собой общее число колоний бактерий, вырастающих в течение 24 ч при температуре 37 °C (либо при температуре 22 °C в течение 72 ч) при посеве 1 мл воды», — объяснили в Роскачестве.

Кроме того, на этикетках 16 ТМ нашли наличие информации, которая гипотетически может ввести потребителя в заблуждение — так называемая «легальная фальсификация».

Однако, как пояснили эксперты, такие вопросы пока официально не являются нарушениями, поскольку это связано с отсутствием на сегодняшний день обязательных требований к маркировке воды.

Ранее Роскачество забраковало элитную и совсем дешевую воду из Алтайского края.