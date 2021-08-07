Россиянам рассказали, почему опасно делать скриншоты

Как пояснил Шерман, проблема стала острее с введением удаленки: когда сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах.
Так в сеть стали попадать конфиденциальные сведения. «Подобными прецедентами пользуются конкуренты, чтобы использовать информацию в своих целях», — предупредил топ-менеджер B&C agency
Утечка данных может привести как к воровству бизнес-модели, так и к публикации «неблагоприятных» для компании новостей, что грозит серьезным ущербом репутации. «А восстановление имиджа стоит недешево» — отмечает эксперт.
Марк Шерман посоветовал работодателям подписывать с сотрудниками соглашение о том, что любая секретная информация должна передаваться только через защищенные каналы связи.
Ранее стало известно, что российские чиновники массово уходят из WhatsApp из-за изменения схемы передачи персональных данных.