Россиянам запретили «улучшать свой внешний вид» на фотографии в паспорте

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — говорится в регламенте. Новое требование объясняется необходимостью достоверного отображения «всех особенностей лица» гражданина.
Кроме того, граждане больше не смогут предоставлять для паспорта фотографии, сделанные в линзах, изменяющих естественный цвет глаз. Если человек носит очки, то они должны быть без тонированных стекол, а оправа не должна закрывать глаза. Также снимки должны «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, нужен ли россиянам ковидный паспорт.