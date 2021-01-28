Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 января -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Россиянам запретили «улучшать свой внешний вид» на фотографии в паспорте

В России вступил в силу вступил новый регламент по выдаче и замене российских паспортов. Он запрещает ретушировать и обрабатывать фото для документа, пишет «Российская газета».

Котенок и паспорт.
Котенок и паспорт.
Дмитрий Кудрявцев

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — говорится в регламенте. Новое требование объясняется необходимостью достоверного отображения «всех особенностей лица» гражданина.

Кроме того, граждане больше не смогут предоставлять для паспорта фотографии, сделанные в линзах, изменяющих естественный цвет глаз. Если человек носит очки, то они должны быть без тонированных стекол, а оправа не должна закрывать глаза. Также снимки должны «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, нужен ли россиянам ковидный паспорт.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость