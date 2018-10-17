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В Совфеде решили запретить россиянам курить у подъездов

С 2019 года в России могут ввести штраф за курение у подъездов жилых домов от 500 до 1,5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработали члены Совета Федерации во главе с Александром Варфоломеевым, пишет «Парламентская газета».

Курить запрещено.
Курить запрещено.
barnaul.org

Законопроект предусматривает введение запрета на курение на расстоянии менее 10 метров от жилого дома. Такие поправки предлагают внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«Антитабачный закон», который ограничивает места для курения, приняли в феврале 2013 года. С того времени запрещено курить в образовательных организациях, поликлиниках и больницах, учреждениях культуры и на спортивных объектах. Курить также нельзя на лестничных клетках, в лифтах, на чердаках, в подвалах и на технических этажах многоквартирных домов.

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