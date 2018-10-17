В Совфеде решили запретить россиянам курить у подъездов

Законопроект предусматривает введение запрета на курение на расстоянии менее 10 метров от жилого дома. Такие поправки предлагают внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
«Антитабачный закон», который ограничивает места для курения, приняли в феврале 2013 года. С того времени запрещено курить в образовательных организациях, поликлиниках и больницах, учреждениях культуры и на спортивных объектах. Курить также нельзя на лестничных клетках, в лифтах, на чердаках, в подвалах и на технических этажах многоквартирных домов.