Продажи картофельных чипсов в России увеличились на 14,7% с апреля 2023 года, об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным NielsenIQ, годом ранее было зафиксировано снижение продаж на 8,7%. Более того, чипсы стали самой быстрорастущей категорией среди снеков в натуральном выражении: они составляют 43,5% всего сегмента.

Специалисты связывают эту тенденцию с тем, что локальные компании смогли заменить ушедшие с российского рынка иностранные бренды.

Так, весной 2022 года американская Kelloggs прекратила поставки Pringles в Россию. Однако уже в феврале 2024 года стало известно, что компания «Черноголовка», новый владелец российского бизнеса, начала производить чипсы под брендом Cheesls на заводе в Пскове.

Ранее сообщалось, что чипсы с экзотическими вкусами появятся летом в России.

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