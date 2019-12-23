Россияне назвали подарки, которые хотели бы получить к Новому году

Почти половина (43%) респондентов поделились, что не хотели бы получить в подарок гаджеты. Если в новогоднем вишлисте все же есть техника, чаще всего это смартфон (25%), умные часы (18%) и ноутбук (16%), пишет . При этом мужчины добавляют в этот список еще и игровую приставку.

Среди наиболее желанных подарков для мужчин — деньги (27%), смартфоны или гаджеты (14%) и путешествия (14%); для женщин — путешествие (31%), деньги (17%), косметика или парфюмерия (11%), пишет mail.ru.

Опрос проводился среди 14,5 тыс. российских пользователей проектов Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru.