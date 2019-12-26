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Жизнь

Россияне отказываются от новогодних подарков и сами не собираются их дарить

Новый год требует больших денег. Россияне планируют потратить на празднование более 10 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВЦИОМ.

Новый год, подарки.
Новый год, подарки.
СС0

По данным опроса, россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем 10 478 рублей, в том числе, 4 203 — на подарки, 3 912 — на новогодний стол и 2 363 — на другие расходы.

В качестве подарка на Новый год россияне покупают конфеты, спиртные напитки и деликатесы, но о таких презентах мечтают лишь 9% опрошенных. Также в списке планируемых подарков сувениры, игрушки, парфюмерия и косметика.

11% россиян надеются найти под елкой путевку на отдых, билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%). Не намерены дарить подарки 17%, отказались бы от их получения 31%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

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