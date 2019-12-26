Россияне отказываются от новогодних подарков и сами не собираются их дарить

По данным опроса, россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем 10 478 рублей, в том числе, 4 203 — на подарки, 3 912 — на новогодний стол и 2 363 — на другие расходы.
В качестве подарка на Новый год россияне покупают конфеты, спиртные напитки и деликатесы, но о таких презентах мечтают лишь 9% опрошенных. Также в списке планируемых подарков сувениры, игрушки, парфюмерия и косметика.
11% россиян надеются найти под елкой путевку на отдых, билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%). Не намерены дарить подарки 17%, отказались бы от их получения 31%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.