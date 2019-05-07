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Жизнь

Россияне рассказали, какие чувства у них вызывают аресты чиновников

34% россиян чувствуют удовлетворение от ареста высокопоставленных чиновников, обвиненных в мошенничестве, следует из результатов соцопроса «Левада-центра».

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

На вопрос: «Какие чувства вызывают у вас аресты и уголовные дела против высокопоставленных чиновников по обвинениям в мошенничестве и хищениях в особо крупном размере?» 34% респондентов ответили: «удовлетворение», 14% заявили о «раздражении», еще 9% — о «недоумении».

Почти половина — 40% — призналась, что это их не волнует. 3% опрошенных затруднились с ответом.

При этом большая часть респондентов заявила, что расценивают такие аресты не как борьбу с коррупцией, а как передел сфер влияния или отвлечение внимания граждан от реальных проблем в экономике страны, пишет ura.ru.

Было опрошено 1625 человек старше 18 лет в 50 регионах России.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают аресты чиновников признаком разложения власти.

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