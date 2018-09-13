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Россияне рассказали о своем доверии телевидению

Телевизор по-прежнему остается самым любимым источником информации для россиян, следует из опроса «Левада-центра».

Телевизор.
Телевизор.
открытые источники (CC0)

49% опрошенных заявили, что больше всего доверяют именно теленовостям. В целом 73% опрошенных сказали, что о событиях в стране и мире чаще всего узнают из теленовостей, 37% — из интернет-источников, 28% — из соцсетей.

При этом 24% доверяют информации из интернет-изданий, новостям из соцсетей верят 15%, еще 10% отметили, что доверяют радиопрограммам, а 7% — газетам.

18% респондентов уверены, что в интернете нет тем, которые освещаются более объективно, чем на ТВ. При этом 24% считают, что тему пенсионной реформы более объективно освещают в сети, чем в телевизоре, пишет «Росбалт». Еще 22% сказали, более полную информацию об экономике также дает интернет.

Опрос был проведен среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

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