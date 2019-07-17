Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Россияне рассказали о своем нежелании самостоятельно копить на пенсию

Главными условиями для самостоятельных накоплений на пенсию для россиян являются государственные гарантии и контроль за их деньгами, сообщает РБК, ссылаясь результаты недавнего опроса ВЦИОМа.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

При этом четверть населения не планирует никаких вложений, кроме отчислений в ПФР.

Как выяснили представители ВЦИОМ, о тех или иных альтернативах обязательным отчислениям в ПФР сообщили 58% респондентов. В основном респонденты концентрируются на консервативных способах накоплений.

Телефонный опрос проводился по заказу Института региональных проблем. Участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно о том, что мораторий на формирование накопительной части пенсии продлится еще на год — до 2022 года включительно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость