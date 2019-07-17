Россияне рассказали о своем нежелании самостоятельно копить на пенсию

При этом четверть населения не планирует никаких вложений, кроме отчислений в ПФР.
Как выяснили представители ВЦИОМ, о тех или иных альтернативах обязательным отчислениям в ПФР сообщили 58% респондентов. В основном респонденты концентрируются на консервативных способах накоплений.
Телефонный опрос проводился по заказу Института региональных проблем. Участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее стало известно о том, что мораторий на формирование накопительной части пенсии продлится еще на год — до 2022 года включительно.