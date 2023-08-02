Россияне рассказали, сколько дней должен длиться идеальный отпуск

Оказалось, четверть опрошенных считают, что лучший отпуск должен длиться 28 дней.

В то же время трем процентам россиян достаточно лишь 10 дней отдыха. При этом среди ответивших так больше всего людей до 34 лет.

14% респондентов ответили, что для полноценного отдыха им требуется две недели. 21% нуждается в не менее чем трех неделях отпуска, а 28% считает достаточным четыре недели.

Среди тех, кому нужно больше всего времени для отдыха, больше респондентов старшего поколения.

При этом количество мечтающих об отпуске в более чем 28 дней возросло по сравнению с прошлым годом.

Всего в опросе поучаствовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

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