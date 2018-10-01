Россияне скидываются, чтобы помочь депутату Госдумы с маленькой зарплатой

В Екатеринбурге благотворительный фонд открыл сбор средств для депутата Госдумы Веры Ганзя, которая пожаловалась на маленькую зарплату. Наиболее частые суммы пожертвований — 1 рубль или 50 копеек, сообщает lenta.ru .

В сообщении фонда говорится, что средняя зарплата депутата составляет около 380 тысяч рублей, и это «капля в море при нынешней сложной экономической ситуации».

Просим всех неравнодушных людей подарить шанс на жизнь и счастливое будущее! Все собранные средства будут переданы лично в руки малоимущей.

В социальной сети «ВКонтакте» публикуют отчеты о полученной помощи. Удалось собрать около 1600 рублей.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что от зарплаты депутата у неё не остаётся ничего.

Деньги. СС0

При этом Ганзя объяснила, куда уходят эти деньги. «Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия. Вот и всё», — сказал депутат.

Вера Ганзя уже не в первый раз жалуется на условия работы в Госдуме. В декабре 2016 года она выразила недовольство из-за переработки, заявив, что при таком графике можно потерять здоровье «при том, что надо еще успеть покормить мужей».