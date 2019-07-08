Россияне увеличили расходы на развлечения и одежду

За указанный период доля граждан РФ, вынужденных экономить, уменьшилась с 69% до 67%. Около 28% россиян по прежнему сберегают средства.
На 5 п.п. (до 20%) выросло число потребителей, позволяющих себе тратиться на развлечения вне дома, на 4 п.п. (до 37%) — на покупку новой одежды, на 1 п.п. (до 31%) — на отпуск.
Эксперты связывают изменения со стабильным рублем и снижением инфляционных ожиданий населения, а также с увеличением доли промоакций на продажу различных товаров из-за низкого спроса, пишет polit.ru.
Ранее россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов.— на обучение и медицину для себя и близких. Желание тратиться на предметы роскоши, недвижимость и автомобили за последние 13 лет угасло.