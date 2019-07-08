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Жизнь

Россияне увеличили расходы на развлечения и одежду

Компании The Conference Board и Nielsen провели совместное исследование и установили, что во втором квартале количество свободных денег у россиян выросло на 4 процентных пункта по сравнению с январем-мартом, пишет РБК.

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Подросток. Кеды. Отдых.
СС0

За указанный период доля граждан РФ, вынужденных экономить, уменьшилась с 69% до 67%. Около 28% россиян по прежнему сберегают средства.

На 5 п.п. (до 20%) выросло число потребителей, позволяющих себе тратиться на развлечения вне дома, на 4 п.п. (до 37%) — на покупку новой одежды, на 1 п.п. (до 31%) — на отпуск.

Эксперты связывают изменения со стабильным рублем и снижением инфляционных ожиданий населения, а также с увеличением доли промоакций на продажу различных товаров из-за низкого спроса, пишет polit.ru.

Ранее россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов.— на обучение и медицину для себя и близких. Желание тратиться на предметы роскоши, недвижимость и автомобили за последние 13 лет угасло.

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