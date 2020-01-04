Россияне в Новый год стали меньше выпивать, но больше налегать на красную икру

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал новогодние столы россиян в 2009 и 2019 годах. Выяснилось, что жители страны стали меньше употреблять алкогольные напитки и больше есть салаты и красную икру.

Своими сравнениями новогодних столов ВЦИОМ поделился в специальном аналитическом обзоре. Вот что показал опрос более чем 1600 россиян тогда и сейчас.

В полтора раза выросло за 10 лет число сограждан, которые ответили, что в новогоднюю ночь употребляли безалкогольные напитки.

Любителей алкоголя, даже символического шампанского, стало гораздо меньше. Так, его собирались пить 56% россиян — в 2009 году эта доля была 79%. Также снизилось потребление вина — с 34% до 21% в 2019 году. Но главное то, что более чем в 2,5 раза снизилась доля тех, кто планировал пить водку в новогоднюю ночь — с 42% до 15% в 2019 году.

Итак. пить россияне в Новый год стали меньше, а вот есть — больше. По-прежнему самыми популярными блюдами новогоднего застолья являются салаты «Оливье» и «Селедка под шубой». Кроме того, в обязательном порядке в праздничную ночь употреблялись мандарины.

Треть опрошенных заявили о том, что 31 декабря любят закусывать под бой курантов холодцом (38%) и красной икрой (31%). Но в отличие от алкогольных пристрастий, в целом гастрономические предпочтения россиян за прошедшие годы не сильно изменились.