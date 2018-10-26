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Жизнь
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Россияне высказались об идее присвоения аэропортам имен известных людей

Половина опрошенных жителей РФ поддерживает идею присвоить основным российским аэропортам имена знаменитых соотечественников.

В аэропорту Горно-Алтайска.
В аэропорту Горно-Алтайска.
altai-republic.ru

Идею поддержали 53% жителей мегаполисов, 50% россиян, проживающих в крупных городах, и 48% сельчан.

На переименование «родного» аэропорта согласен 51% опрошенных. Из них 52% полагают, что аэропорту, находящемуся в их регионе, стоит присвоить имя земляка. Еще 39% считают это необязательным и согласны на ту или иную персону, значимую в пределах всей страны.

ВЦИОМ уточняет, что 34% респондентов предлагают присваивать аэропортам имена известных военных. Еще 33% выступают за ученых. 24% предпочитают деятелей культуры. По мнению еще 17%, этого достойны работники социальной сферы. 11% отдали свои голоса знаменитым рабочим, пишет ura.ru.

45 российским аэропортам планируется присвоить имена выдающихся россиян по итогам общероссийского голосования. Победителей определят в декабре.

Среди предложенных имен аэропорту Горно-Алтайска фигурируют: Вернадский Владимир Иванович, Елизавета Петровна, Кокышев Лазарь Васильевич, Кульджин Аргымай, Чорос-Гуркин Григорий Иванович и другие.

Ранее в республике был предложение назвать воздушную гавань именем Владимира Путина.

Международный аэропорт Барнаул в конкурсе не принимает участия — воздушная гавань носит имя космонавта Германа Титова.

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