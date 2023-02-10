Россияне все дальше от салата. Стало известно, почему огурцы резко подорожали

Цены на огурцы в феврале выросли более чем на 50% по сравнению с декабрем. Кроме огурцов, заметно подорожали и помидоры.
Сезонное повышение цен объяснимо. Однако в прошлом году подорожания были не такими заметными.
К 1 февраля 2023-го средняя розничная цена на огурцы составила 238,8 руб. за килограмм.
В Плодоовощном союзе считают, что рост цен связан со стоимостью энергоресурсов.
С 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию проиндексировали. Тем временем энергоресурсы могут формировать до 50% себестоимости огурцов.
По мнению производителей, для смягчения ситуации нужно подумать о субсидиях на энергозатраты для тепличных хозяйств.
Напомним, ранее в Средней Азии запретили экспорт лука. В связи с этим лук в России подорожал почти на треть.