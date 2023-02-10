10 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россияне все дальше от салата. Стало известно, почему огурцы резко подорожали

Огурцы подорожали сильнее остальных продуктов к февралю 2023 года, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

Цены на огурцы.
Цены на огурцы.
Андрей Любимов / РБК

Цены на огурцы в феврале выросли более чем на 50% по сравнению с декабрем. Кроме огурцов, заметно подорожали и помидоры.

Сезонное повышение цен объяснимо. Однако в прошлом году подорожания были не такими заметными.

К 1 февраля 2023-го средняя розничная цена на огурцы составила 238,8 руб. за килограмм.

В Плодоовощном союзе считают, что рост цен связан со стоимостью энергоресурсов.

С 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию проиндексировали. Тем временем энергоресурсы могут формировать до 50% себестоимости огурцов.

По мнению производителей, для смягчения ситуации нужно подумать о субсидиях на энергозатраты для тепличных хозяйств.

Напомним, ранее в Средней Азии запретили экспорт лука. В связи с этим лук в России подорожал почти на треть.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость