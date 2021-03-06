Россиянин, напавший на полицейского во время митинга Навального, получил реальный срок

38-летнего жителя Владимирской области признали виновным в нападении на полицейского во время незаконного митинга. Он получил три года колонии общего режима.

По данным следствия, 23 января мужчина участвовал в несогласованном митинге на Театральной площади Владимира, где распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД, сообщает РИА «Новости».

Против него возбудили уголовное дело по статье 318 «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

При задержании мужчина пытался скрыться. Но все-таки признал вину и раскаялся.

Отмечается, что это первый реальный срок по делам, возбужденным в связи с несогласованными акциями этой зимой.

Напомним, что это не первое уголовное дело после несогласованных акций. В насилии против полицейского также признали виновным жителя Костромы — он сорвал у силовика головной убор и нанес удар ногой.

За это россиянина приговорили к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.