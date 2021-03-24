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Жизнь
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Россиянин три месяца не забирает выигранные в лотерею 335 млн рублей

Житель Твери, который в декабре 2020 года выиграл в лотерею почти 335 млн рублей, еще не пришел за деньгами, сообщает РИА «Новости».

Лотерея.
Лотерея.
unsplash.com

Распространитель гослотерей «Столото» сообщил, что неизвестный приобрел билет за 200 рублей в отделении «Почты России» в Твери на улице Фрунзе, д. 20.

«В декабре 2020 года житель Твери выиграл в 2684-м тираже «Спортолото «4 из 20» 334 миллиона 883 тысячи 756 рублей. С момента розыгрыша прошло три месяца, однако мультимиллионер до сих пор не обратился», — рассказали в компании.

Выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в ТОП-3 крупнейших в 2020 году.

Ранее сообщали, что более 500 россиян стали миллионерами за один день — 1 января 2021 года.

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