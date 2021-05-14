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Жизнь

Россиянин выбросил бабушкин телевизор в Вечный огонь и объяснил смысл

В подмосковных Химках задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения сжег телевизор на Вечном огне, сообщает «МВД Медиа».

Россиянин выбросил телевизор в Вечный огонь. Подмосковье.
Россиянин выбросил телевизор в Вечный огонь. Подмосковье.
кадр из видео.

Мужчина притащил телевизор к обелиску «Отстоявшим Отчизну» и бросил устройство в пламя Вечного огня.

«По горячим следам задержан 32-летний местный житель. По результатам проведённого медосвидетельствования установлено, что злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения», — рассказали в полиции.

«Папа подарил семье телевизор… мама, папа, я родился… заселились… общий телевизор. Бабушка пользовалась. Во-первых, он был сломан, он не включается. Во вторых, он вреден», — объяснил мужчина свой поступок.

Возбудили уголовное дело по признакам вандализма. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Краснодарском крае накануне Дня Победы вандалы повредили военный мемориал.

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