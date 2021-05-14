Россиянин выбросил бабушкин телевизор в Вечный огонь и объяснил смысл

Мужчина притащил телевизор к обелиску «Отстоявшим Отчизну» и бросил устройство в пламя Вечного огня.
«По горячим следам задержан 32-летний местный житель. По результатам проведённого медосвидетельствования установлено, что злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения», — рассказали в полиции.
«Папа подарил семье телевизор… мама, папа, я родился… заселились… общий телевизор. Бабушка пользовалась. Во-первых, он был сломан, он не включается. Во вторых, он вреден», — объяснил мужчина свой поступок.
Возбудили уголовное дело по признакам вандализма. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Краснодарском крае накануне Дня Победы вандалы повредили военный мемориал.