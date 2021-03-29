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Жизнь

Россиянин завел домашнего льва. В деревне антилоп не водится, поэтому зверь просто разминает лапы

Житель Башкирии Флюр Муллаянов завел домашнего льва и на поводке выгуливает хищника по родному поселку, сообщает Bash.News со ссылкой на телеканал БСТ.

Кадр из фильма "Король Лев".
Кадр из фильма "Король Лев".
YouTube.

Муллаянов отметил, что он по гороскопу лев, поэтому любит этих царей зверей.

«В дикой природе львы днем обычно отдыхают и выходят на охоту по ночам. Но в деревне Калтаево ни зебр, ни антилоп не водится, поэтому Султана, так зовут этого льва, на прогулку выводят, чтобы размять лапы и подышать свежим воздухом», — рассказали в репортаже телеканала.

Кстати, лев хоть и африканский, но зимой чувствует себя хорошо — может гулять хоть в 40-градусный мороз.

Живет Султан в самом обычном частном доме — в вольере. Хозяин к цирку или дрессировке не имеет никакого отношения, однако команду «Нельзя!» лев знает хорошо.

«Два роскошных алабая Граф и Сильва — это тоже питомцы Мулланова. Собачки эти, как видно, немаленькие: если встанут на задние лапы, то будут не ниже среднего человеческого роста. С клыками там тоже все в порядке, но льва все-таки немного остерегаются», — отметили журналисты.

Сейчас Султан весит под 100 килограммов и продолжает набирать вес, поэтому «удержать молодого льва — задача не из легких».

Впрочем, льва в деревне знает практически каждый житель — не боятся. Никто даже не удивляется появлению африканского хищника на улице.

Ранее тигренок из Барнаульского зоопарка прославился на весь мир — он «поет в стиле Витаса».

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