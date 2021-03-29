Россиянин завел домашнего льва. В деревне антилоп не водится, поэтому зверь просто разминает лапы

Житель Башкирии Флюр Муллаянов завел домашнего льва и на поводке выгуливает хищника по родному поселку, сообщает Bash.News со ссылкой на телеканал БСТ .

Муллаянов отметил, что он по гороскопу лев, поэтому любит этих царей зверей.

«В дикой природе львы днем обычно отдыхают и выходят на охоту по ночам. Но в деревне Калтаево ни зебр, ни антилоп не водится, поэтому Султана, так зовут этого льва, на прогулку выводят, чтобы размять лапы и подышать свежим воздухом», — рассказали в репортаже телеканала.

Кстати, лев хоть и африканский, но зимой чувствует себя хорошо — может гулять хоть в 40-градусный мороз.

Живет Султан в самом обычном частном доме — в вольере. Хозяин к цирку или дрессировке не имеет никакого отношения, однако команду «Нельзя!» лев знает хорошо.

«Два роскошных алабая Граф и Сильва — это тоже питомцы Мулланова. Собачки эти, как видно, немаленькие: если встанут на задние лапы, то будут не ниже среднего человеческого роста. С клыками там тоже все в порядке, но льва все-таки немного остерегаются», — отметили журналисты.

Сейчас Султан весит под 100 килограммов и продолжает набирать вес, поэтому «удержать молодого льва — задача не из легких».

Впрочем, льва в деревне знает практически каждый житель — не боятся. Никто даже не удивляется появлению африканского хищника на улице.

Ранее тигренок из Барнаульского зоопарка прославился на весь мир — он «поет в стиле Витаса».