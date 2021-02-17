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17 февраля -6°C
Жизнь

Россиянина вначале оправдали за смертельный наезд на людей, а потом приговорили к 16 годам

На Ямале мужчину осудили за убийство одного человека и причинение тяжкого вреда здоровью другому, сообщает местный СК.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Инцидент произошел ночью 31 июля 2017 года. 35-летний пьяный мужчина после конфликта с группой молодых людей решил всех поубивать. В качестве орудия он выбрал машину.

«Двигаясь по дороге, целенаправленно прибавил скорость и направил свой автомобиль в сторону своих обидчиков, находившихся в это время у края проезжей части», — рассказали в ведомстве.

В результате пострадали два человека. 25-летний мужчина скончался на месте, а его товарищ получил тяжкий вред здоровью. Остальные успели отпрыгнуть.

Водитель вину не признал и умышленно затягивая сроки расследования. Эксперты провели массу экспертиз, чтобы доказать его причастность.


2 февраля 2019 года присяжные оправдали мужчину, однако прокуратура обжаловала судебное решение. 21 апреля 2020 года суд в Санкт-Петербург согласился с доводами прокуратуры округа и отменил оправдательный приговор.

«При повторном рассмотрении дела присяжные заседатели признали вину доказанной», — отметили в СК.

Мужчину обвинили по двум статьям: «убийстве» и «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Суд назначил ему 16 лет заключения.

Ранее бурятского полицейского, которого «хотели отмазать» от ДТП с пятью погибшими, отправили на 8 лет в колонию-поселение.

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