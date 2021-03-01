Россиянина забили до смерти табуреткой за прогулки в юбке и желание быть «кокеткой»

Инцидент произошел в городе Михайлово. Двое приезжих мужчин вместе с пострадавшим пили алкоголь.

«Стали предъявлять претензии, что он надевает женскую юбку, в которой ходит по улицам, и что нормальным такой образ поведения не является», — рассказали в ведомстве о зарождении конфликта.