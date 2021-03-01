Россиянина забили до смерти табуреткой за прогулки в юбке и желание быть «кокеткой»

Инцидент произошел в городе Михайлово. Двое приезжих мужчин вместе с пострадавшим пили алкоголь.
«Стали предъявлять претензии, что он надевает женскую юбку, в которой ходит по улицам, и что нормальным такой образ поведения не является», — рассказали в ведомстве о зарождении конфликта.
Мужчина не пожелал принимать и понимать советы, согласно которым он больше не может гулять в юбке по улицам ради привлечения внимания своей внешностью.
Возникла ссора, переросшая в драку. Мужчину до смерти избили руками и ногами, а также ножкой от стула и табуретом.
Моралистов обвинили в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Каждому грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Новосибирске мужчину забили до смерти за носки с шоколадкой.