Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Россиянина забили до смерти табуреткой за прогулки в юбке и желание быть «кокеткой»

В Рязанской области двух мужчин ожидает суд за смертельное избиение человека, которому нравилось гулять в женской юбке, сообщает региональная прокуратура.

Юбки рукодельниц.
Юбки рукодельниц.
domohag.ru

Инцидент произошел в городе Михайлово. Двое приезжих мужчин вместе с пострадавшим пили алкоголь.

«Стали предъявлять претензии, что он надевает женскую юбку, в которой ходит по улицам, и что нормальным такой образ поведения не является», — рассказали в ведомстве о зарождении конфликта.

Мужчина не пожелал принимать и понимать советы, согласно которым он больше не может гулять в юбке по улицам ради привлечения внимания своей внешностью.

Возникла ссора, переросшая в драку. Мужчину до смерти избили руками и ногами, а также ножкой от стула и табуретом.

Моралистов обвинили в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Каждому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске мужчину забили до смерти за носки с шоколадкой.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость