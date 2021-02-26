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Жизнь

Сибиряка забили до смерти за носки с шоколадкой

В Новосибирске мужчину ждет суд за смертельное избиение посетителя магазина, решившего украсть пару товаров в сети с фиксированными ценами, сообщает региональный СК.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Инцидент произошел в марте 2018 года в магазине Fix Price — заведующая поймала 42-летнего мужчину, который пытался пронести товары мимо кассы.

«Позвала мерчендайзера, после чего они сопроводили мужчину в служебное помещение, где в состоянии алкогольного опьянения находился супруг заведующей, и потребовали оплатить продукцию магазина», — рассказали в ведомстве.

Мужчина отказался. Тогда супруг заведующий несколько раз ударил его по лицу и ногой в грудь, а после отпустил.

Покупатель самостоятельно вышел из магазина, но до дома не дошел, потеряв сознание в соседнем квартале. Через несколько часов он скончался в больнице — разрыв селезенки и сломаны ребра.

За «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть» новосибирцу грозит до 15 лет лишения свободы. Как уточняет «ФАН», пострадавший хотел украсть носки и шоколадку.

Примечательно, что преступление долгое время не могли раскрыть. Обвиняемый, которого дважды судили за наркотики, вину признал частично, поскольку не хотел убивать.

Ранее на Алтае 56-летний мужчина украл из магазина 150 шоколадок — прятал за пазуху плитки и выносил, а после продавал и покупал алкоголь.

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