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Жизнь

Россиянка хотела за миллион продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство

Жительницу Тюмени задержали в Москве во время продажи дочери в сексуальное рабство, сообщает московское управление СК.

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0

Объявление о продаже малолетней дочери женщина разместила в интернете в ноябре 2020 года.

«В рабство с предоставлением сексуальных услуг. За продажу она потребовала миллион рублей», — рассказали в ведомстве.

После этого женщина с дочерью приехала в Москву для совершения сделки купли-продажи.

Продажа ребенка проходила под контролем оперативников — после получения денег женщину задержали.

Следователи выясняют все обстоятельства преступления. В ближайшее время матери предъявят обвинение.

Ранее жительница Омска продала за три тысячи рублей новорожденного ребенка учительнице младших классов из Петербурга.

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