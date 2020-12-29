Россиянка хотела за миллион продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство

Объявление о продаже малолетней дочери женщина разместила в интернете в ноябре 2020 года.
«В рабство с предоставлением сексуальных услуг. За продажу она потребовала миллион рублей», — рассказали в ведомстве.
После этого женщина с дочерью приехала в Москву для совершения сделки купли-продажи.
Продажа ребенка проходила под контролем оперативников — после получения денег женщину задержали.
Следователи выясняют все обстоятельства преступления. В ближайшее время матери предъявят обвинение.
Ранее жительница Омска продала за три тысячи рублей новорожденного ребенка учительнице младших классов из Петербурга.