Россиянка, получившая в роддоме флаеры и два подгузника, заберет еще один подарок

Жительница Забайкалья получит второй подарок после того, как при выписке из роддома ей вручили набор брошюр и памперсы, сообщили « Чита.ру » в региональном правительстве.

Ранее женщина записала на видео распаковку подарка — брошюры, рекламные флаеры, два подгузника и пачка влажных салфеток.

Сюрпризы выдают по демографическому проекту «Подарок новорожденному забайкальцу», запущенному по инициативе губернатора края Александра Осипова.

«Все мамы получают подарки. Это создает настроение, положительные эмоции. В состав подарка входит обширный перечень товаров — подгузники, бутылочка для кормления, влажные салфетки, ватные палочки, шампунь для младенцев, гель для интимной гигиены младенцев, присыпка, гель для купания, погремушка, детская пеленка, крем-мыло и многое другое», — говорится в описании к презенту.



После этого в перинатальном центе принесли извинения за несоответствие полученного и обещанного.

«Выписана без ребенка в связи с тем, что новорожденный остался в больнице для получения дополнительной помощи. Поэтому вручен только один подарок. Администрация перинатального центра приносит свои извинения. Подарок ребенку зарезервирован, по предварительной договоренности будет вручен», — отметили в правительстве.

Также уточнили, что есть два подарка — при выписке справки о рождении ребенка и непосредственно при выписке ребенка из роддома.

Ранее женщины Славгорода впали в панику из-за слухов о закрытии роддома, а в ближайший ехать 200 км.